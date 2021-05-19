توكلنا ضمن المشاريع الـ 5 الأوائل للصحة الإلكترونية

اختير تطبيق توكلنا ضمن المشاريع الخمسة الأوائل عن فئة الصحة الإلكترونية في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات.



وتقوم الجائزة بتقييم المشاريع المسخرة لتقنية المعلومات والاتصالات، كما تكافئ المبادرات التقنية المساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتستهدف الجائزة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربيحية من 130 دولة على مستوى العالم

