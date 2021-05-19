وزير "تخريب" الأعمال

"الحقيقة تظهر مع زلات اللسان"، ما أصدق هذا القول، فقد تجلت حقيقة مسؤولين لبنانيين في مواقف كثيرة وعلى مدى أعوام. بالأمس ظهر أحدهم، وهو شربل وهبة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، في إحدى القنوات التلفزيونية بكلمات بذيئة لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة، وقد أفصحت عن كثير من أسباب الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعانيها الشعب اللبناني. فوضى وصلت بلبنان إلى ما دون حافة الفقر، وتسببت في خراب المرفأ ومخازن الحبوب فيه.

وبينما تتناقل وكالات الأنباء صور وملامح الوضع البائس الذي يعيشه الناس هناك، وبينما كان ينتظر الشعب اللبناني من وزير خارجيته ما يدفع نحو نجاحات سياسية تعود بلبنان نحو عرينه العربي، وتنقذه من كبوته الكبيرة، خاصة بعد أن تسببت تجارة المخدرات في منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من الأراضي السعودية، إذا بها تتفاجأ بشربل وقد أسهب وأبعد في تخريب العلاقات اللبنانية - السعودية والخليجية. فما قاله الوزير وما عبر عنه من سوء نية تجاه المملكة حكومة وشعبا، يقوض كل الجهود التي تبذل لإنقاذ لبنان من أزماته.

لبنان بشعبه وحكوماته المتعاقبة يدرك الدور السعودي لحفظ أمن واقتصاد لبنان، لكن يبدو وكأن هذا الوزير لا يدرك ذلك ولم يتعلمه قبل حمله حقيبة الخارجية، فمنذ الحرب اللبنانية عام 1975، حتى اتفاقية الطائف عام 1990، كان الدور السعودي مشهودا، وقدمت مساعداتها للقطاعين العام والخاص، وأنشأت مجلس الأعمال السعودي - اللبناني، لتسهيل حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وكانت الرياض حريصة كل الحرص على بقاء لبنان في الحضن العربي وألا تجد إيران فرصة للعبث بأمنه ووحدته، لكن وزراء من أمثال شربل وهبة، كانوا وما زالوا يعملون على تقويض كل الجهود، وتسليم لبنان لحزب الله، تلك الذراع الآثمة لإيران، فشربل وهبة لا تعنيه مصلحة لبنان ولا عروبته، بل كل ما يهمه هو أن يرضى عنه حزب الله، ولو كان في ذلك هدر لكل مصالح الشعب اللبناني وإمعان في فقره وتسلط الخوف والرعب وفقدان الأمان على مستقبله ومستقبل أجياله.

الجميع يدرك أن التصريحات التي أدلى بها شربل وهبة تضر لبنان وحده، ومهاجمته للحكومة السعودية والشعب السعودي، لن تنقذ لبنان من ورطته، فلماذا يقدم شربل وهبة على مثل هذه السخافات السياسية والسفاهات الدبلوماسية طالما يدرك أنه يضر لبنان وشعبه؟ لكن غلبه سوء تقديره وفساد رأيه، وقلة حيلته أمام أطماع إيران وحزب الله، وظن موهوما أن ما تفوه به عن السعودية سيجعله أكثر قربا ممن يرهنون مستقبل لبنان ويرهون آمال اللبنانيين بينما يقفون على منابع الاقتصاد وتجارة المخدرات والعبث بالدماء البريئة.

وإذا كانت الدبلوماسية الحقيقية تتطلب من شربل وهبة أن يسعى إلى رحلات مكوكية بين الرياض وبيروت من أجل إنقاذ التجارة والأسواق اللبنانية وينتزعها من عبث تجار الحشيش والمخدرات في لبنان وحزب الله، وبينما كان عليه أن يوظف كل مهاراته الدبلوماسية - إن وجدت - في إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتهالك، فإنه يمضي في عكس اتجاه مصلحة الشعب اللبناني، والجميع يدرك أن هذه التصريحات لن تضر المملكة، لكنها لن تغني ولا تسمن الشعب اللبناني الذي يعاني ضائقة لم يشهدها في تاريخه الحديث.

لبنان العزيز، لا شك أن بين رجالاته أصحاب حصافة وسداد ممن هم أكثر إدراكا من شربل وهبة، والذين أكدوا حاجة لبنان إلى عمقه الاستراتيجي العربي والطبيعي وليس إيران، وأن ذلك العمق يتمثل في السعودية، التي تمثل عمقا استراتيجيا لكل العرب وليس لبنان وحده، فالسعودية هي العمق الاستراتيجي لكل الدول العربية، ولكن هذه الجهود السعودية تبذل لمن يعمل جاهدا من أجل مصلحة الشعوب العربية وليس لأولئك المرتهنين بأجندات إيرانية أو حزبية وطائفية.

شربل وهبة، يدرك تماما أن العروبة بكل تنوعها قد نبعت من الجزيرة العربية، وأن صفات الكرم والشجاعة والإقدام والصدق والأمانة، وغيرها من الصفات العربية التي حملها العربي الأصيل معه في رحلته الحضارية منذ أن كانت الجزيرة العربية صحراء جرداء ولا معين ولا داعم لنا إلا ما تجود به الصحراء والإبل، يدرك أيضا أنه بسواعد الرجال من أبناء السعودية المخلصين تدفقت الثروة ونهضت الحضارة في أقل من نصف قرن، ذلك أننا حكومة وشعب لم نسمح للدخلاء ولا للأحزاب ولا الطوائف بأن تعبث بمستقبلنا كما فعل شربل وهبة وحزب الله بمستقبل لبنان.

لكن هناك ثقة بالشعب اللبناني وقدرته على أن يحيد كل هؤلاء المتسلقين، والوصوليين، فلا رهان على الخاسرين، ولا أمل في المفلسين وتجار الممنوعات. باختصار، ما نطق به هذا الدبلوماسي، الذي لا يعرف الدبلوماسية، يكشف وبوضوح تام الأوضاع المتردية في لبنان، ومنها السياسية بالطبع، جراء التبعية الكاملة لميليشيا حزب الله وإيران، وعدم الالتفات والاهتمام بمصالح لبنان العليا وتحسين علاقاته مع أشقائه العرب. وباختصار شديد: شربل وهبة، هو وزير "تخريب" الأعمال.