الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب رغم ضغوط البيع .. والسيولة تصعد إلى 8.6 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 10423 نقطة مرتفعة 27 نقطة بنحو 0.26 في المائة. وزاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.29 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم. على الرغم من الأداء الإيجابي للسوق، فقد المؤشر معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة، ليظهر نشاط القوى البيعية، ما يزيد من احتمال استمرار تعرض السوق لضغوط بيعية خاصة بعدما اقتربت من أعلى مستوياتها لهذا العام. ولا يزال عديد من الشركات لم يعلن بعد عن نتائجه المالية، التي ستكون أحد العوامل المؤثرة على حركة السوق. من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 10531 نقطة، بينما الدعم عند 10220 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10424 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 10492 نقطة رابحا 0.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10423 نقطة رابحا 27 نقطة بنحو 0.26 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 879 مليون ريال لتصل إلى 8.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 20 مليون سهم لتصل إلى 317 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 356 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.59 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 4.9 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 10 في المائة بقيمة 854 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "المملكة" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال، يليه "متطورة" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشمالية" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 18 ريالا. في المقابل تصدر المتراجعة "المجموعة السعودية" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 37.05 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 35.80 ريال، وحل ثالثا "المعذر ريت" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 9.38 ريال.وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 500 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 385 مليون ريال، وحل ثالثا "مدينة المعرفة" بقيمة 279 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية