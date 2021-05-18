إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت بتوفيق الله عن إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة.

وأوضح النقيب محمد النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها في جدة والرياض وهم (3) متهمين مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية ونازح. وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.