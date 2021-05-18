أحالت هيئة السوق المالية الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة لاشتراكهم في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والعمليات التي أدت إلى إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة الورقة المالية لشركة الكثيري القابضة من تاريخ 30/05/2019 حتى 10/10/2019.
- "السوق المالية" تحيل مستثمرين إلى "النيابة العامة" بسبب تضليل في الورقة المالية لـ "الكثيري"
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- "السوق المالية" تحيل مستثمرين إلى "النيابة العامة" بسبب تضليل في الورقة المالية لـ "الكثيري"
أسواق الأسهم- السعودية
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