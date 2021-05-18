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أخبار اقتصادية- عالمية

السودان: معدل التضخم يقفز إلى 363.14% في أبريل

السودان: معدل التضخم يقفز إلى 363.14% في أبريل

الاقتصادية من الرياض

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم إن معدل التضخم السنوي بالبلاد قفز إلى 363.14 بالمئة في أبريل نيسان من 341.78 بالمئة في مارس.
خفض السودان، الذي يشهد واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير شباط سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون وفقا لرويترز.

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