برئاسة الخطيب .. "السعودية للصناعات العسكرية" تعيد تشكيل مجلس إدارتها

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت افتراضيا أمس وذلك بحضور ممثل مجلس الإدارة والدكتور غسان الشبل نائب رئيس المجلس وعمر أبا الخيل ممثل الصندوق.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة 30 من النظام الأساسي للشركة وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجمعية وبناء على نتائج التصويت أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت بما في ذلك تعديل المادة 12 من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 10 أعضاء والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة 3 سنوات. وفيما يلي تشكيلة مجلس الإدارة الجديد :

- أحمد الخطيب (رئيس مجلس الإدارة)

- بندر الخريف (عضوا)

- عبدالرحمن البنيان (عضوا).

- خالد البياري (عضواً)

- غسان الشبل (نائب الرئيس)

- غسان السليمان (عضوا)

- مساعد العوهلي (عضوا)

- مازن الجبير (عضوا)

- عبدالعزيز السويلم‏ (عضوا)

- ياسر السلمان (عضوا).

وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال أحمد الخطيب "نبارك للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلم مناصبهم الجديدة ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد ونتوجه بالشكر إلى الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات كما نجدد التزامنا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات إذ سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030".