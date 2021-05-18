ألمانيا: أكثر من 700 ألف شخص فقدوا وظائفهم خلال الربع الأول

تراجع عدد العاملين في ألمانيا بشدة في بداية هذا العام.

وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي ذلك إلى تداعيات أزمة جائحة كورونا، على الرغم من أن العاملين المسجلين في نظام الدوام الجزئي لا زالوا مسجلين كعاملين بأجر.

وبحسب بيانات المكتب اليوم، بلغ عدد العاملين في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام 44.4 مليون عامل، بتراجع قدره 707 آلاف شخص (1.6%) مقارنة بالربع الأول لعام 2020، وهو الربع السنوي الذي لم يتأثر كثيرا بالأزمة. وتواصل بذلك الاتجاه السلبي من الربعين السابقين، حيث تم تسجيل انخفاض على أساس سنوي بنسبة 1.6%.

وسجل قطاع الخدمات والتجارة والنقل والضيافة، الذي تأثر بشكل خاص بالجائحة، انخفاضا كبيرا في عدد الموظفين بنسبة 9ر3%. في المقابل، ارتفع التوظيف بين مقدمي الخدمات العامة والتعليم والصحة، بزيادة قدرها 1.5% وفقا للألمانية.