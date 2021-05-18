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أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع غير متوقع لمعدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأول إلى 4.8%

تراجع غير متوقع لمعدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأول إلى 4.8%

الاقتصادية من الرياض

أظهرت أرقام رسمية اليوم أن معدل البطالة في بريطانيا هبط على غير المتوقع إلى 4.8 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، والتي قضتها البلاد في ظل إجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

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اقتصاد بريطانيا

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