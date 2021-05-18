تراجع غير متوقع لمعدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأول إلى 4.8%

أظهرت أرقام رسمية اليوم أن معدل البطالة في بريطانيا هبط على غير المتوقع إلى 4.8 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، والتي قضتها البلاد في ظل إجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".
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