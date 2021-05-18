توقيع اتفاقية لبيع ونقل بعض الأعمال من "اتش اس بي سي السعودية" إلى "الأول للاستثمار"

أعلن البنك السعودي البريطاني "بنك ساب" عن قيام شركاته التابعة بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بتاريخ 18 مايو 2021 بخصوص بيع وشراء بعض الأعمال بين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية بصفتها البائع وشركة الأول للاستثمار بصفتها المشتري.

ويشمل نقل وبيع الأعمال التالية من البائع للمشتري:

- أعمال إدارة الأصول.

- أعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد.

- أعمال الوساطة لقطاع الأفراد.

وتبلغ القيمة التقديرية للصفقة هي 766.49 مليون ريال مع إمكانية تعديل هذه القيمة وفقا لحالات محددة في الاتفاقية.

وقال البنك بأن إتمام الصفقة مشروط على حصول كل من البائع والمشتري على الموافقات من الجهات التنظيمية في المملكة، والموافقات الداخلية ذات الصلة لكل منهما، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لبنك ساب على الترخيص لمصلحة عدد من أعضاء مجلس الإدارة في بعض جوانب الصفقة. وسيتم تمويل كامل أو جزء من قيمة الصفقة من خلال مبلغ يقدمه بنك ساب للمشتري كقرض مساهم و/أو كمساهمة إضافية في رأس مال المشتري.

وستسمح الصفقة للبائع بمباشرة أعماله من خلال نموذج عمل أصغر حجما وأقل تعقيدا بحيث تسهل إدارته. ومن ناحية أخرى، ستسمح الصفقة للمشتري بالتركيز على أعمال إدارة الأصول وخدمة العملاء من الأفراد فيما يتعلق بأعمال الإقراض بالهامش والوساطة.

كما ستسمح الصفقة لكل من البائع والمشتري الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030.

أما بالنسبة لبنك ساب، فتمثل الصفقة إعادة تنظيم أعمال الأوراق المالية التي يقوم بها كل من البائع والمشتري بما يعكس استراتيجية كل شركة وتوجهها المستقبلي، وبما يخدم مصالح مجموعة بنك ساب بشكل عام.