الهيئة الملكية للرياض: رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططات في حي لبن

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططات في حي لبن غرب الرياض والسماح بالتصرف بها وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق فيها.وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، البارحة، "استمرارا لدعم أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الاستراتيجية، تعلن الهيئة عن رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها". وأضافت، "تسعد الهيئة باستقبال استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد". يشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها.وأوضحت الهيئة في بيان لها أخيرا، أن التصرف يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال الخدمات كافة لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.وأضافت الهيئة أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.