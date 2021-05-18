الأسهم السعودية تصعد في أول تداولاتها بعد العيد .. والمؤشر يقترب من 10400 نقطة

افتتحت سوق الأسهم السعودية أول تداولاتها عقب إجازة عيد الفطر على ارتفاع 73 نقطة بنحو 0.7 في المائة لتغلق عند 10396 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.67 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم. وأشير في تقرير سابق إلى أن معظم تداولات أول أسبوع بعد الإجازة إيجابية في الأعوام العشرة الأخيرة، إلا أنه في الأعوام الأربعة الأخيرة كان معظمها متراجعة. وتتداول السوق عند مكررات مرتفعة، لذا ستكون الحساسية تجاه نتائج الشركات عالية خاصة مع الارتفاع المتوقع في كثافة إفصاح الشركات عن الربع الأول، ما ستزيد من تقلبات السوق خلال الفترة المقبلة.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية بينما الدعم عند 10220 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10332 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 10318 نقطة بخسائر طفيفة، بينما الأعلى عند 10413 نقطة رابحا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10396 نقطة رابحا 73 نقطة بنحو 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 7.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 34 في المائة بنحو 76 مليون سهم لتصل إلى 298 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 32 في المائة بنحو 82 ألف صفقة لتصل إلى 334 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.4 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 4.2 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 2.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 10 في المائة بقيمة 777 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "تبوك الزراعية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 27.45 ريال، يليه "جدوى ريت الحرمين" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 9.18 ريال، وحل ثالثا "المجموعة السعودية" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 38.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اتحاد الخليج الأهلية" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 19.32 ريال، يليه "جرير" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 207 ريالات، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 33.30 ريال.وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 462 مليون ريال، يليه "سيرا" بقيمة 318 مليون ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بقيمة 243 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية