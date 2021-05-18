هل تستخدم واشنطن تهديد التنازل عن براءات الاختراع لإجبار شركات اللقاحات على زيادة الإنتاج؟

من المغري الاستنتاج أن التنازل المقترح عن قواعد الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بوباء كوفيد - 19 سيتم الاتفاق عليه بسرعة الآن بعد أن نال دعما من الولايات المتحدة. ومن المغري أيضا الافتراض أنه في حالة الموافقة على التنازل، فإن الملكية الفكرية للقاحات والمنتجات الأخرى المتعلقة بالوباء ستكون متاحة مجانا وقيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم.ويؤكد المعنيون بعمل منظمة التجارة أن أيا من هذين الأمرين لن يحدثا بالضرورة، ومن شبه المؤكد أنه لن يحدث بسرعة. وفي إعلانها المختصر في 5 أيار (مايو) 2021، حذرت كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية، من أن المفاوضات ستستغرق وقتا نظرا لطبيعة منظمة التجارة القائمة على التوافق وتعقيد القضايا المعنية.وبعض المراقبين مقتنعون بأن الدعم الأمريكي للتنازل سيجعله أمرا واقعا، وآخرون يقولون: "إنه من المرجح الآن أن يتم إبرام الصفقة في أو قبل المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة، من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 3 كانون الأول (ديسمبر) في جنيف هذا العام".لكن هل سيتحقق التنازل فعلا؟ ما الذي ينتظره أعضاء المنظمة؟ كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ وإذا تم الاتفاق، ما أثره؟ مهما كانت الإجابات، فإن الضغوط ما زالت قائمة، ولقيت دعما من الولايات المتحدة، لكن ليس بالضرورة بالطريقة، التي تظهر بها للوهلة الأولى.السؤال المطروح، قبل كل شيء، ماذا يعنيه "التنازل" لمنظمة التجارة العالمية؟ يقول معنيون في عمل المنظمة إنه من الممكن أن تساعد الولايات المتحدة في بناء إجماع على التنازل داخل المنظمة، ثم تحافظ على حماية الملكية الفكرية الأمريكية دون تغيير. بمعنى آخر: "يمكن لواشنطن أن تدعم الإعفاء لكنها تبقى تحمي براءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد - 19"."التنازل" في منظمة التجارة العالمية يعني التنازل عن التزامات الدولة العضو في قواعد المنظمة- في هذه الحالة تعليق الالتزام بحماية البراءات. أما التعليق فلا يوفر التزامات جديدة إزاء الحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية. ما يفعله هو فتح المجال أمام الدول، التي تريد تعليق الحماية لتكون قادرة على القيام بذلك بشكل قانوني. هذا سيكون اختيارها هي وليس إلزاما لها، بمعنى أن الدول ليست ملزمة بتعليق الحماية، الالتزام الوحيد هو اعترافها بأن الدول الأخرى لها الحق القانوني في استخدام حقوقها في الملكية الفكرية إذا أرادت ذلك.لذا فإن أحد الأسئلة يتمثل في "ما الدول التي ستعلق حماية الملكية الفكرية بموجب التنازل؟ وأيها لا؟" هناك مختصون يشككون فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستعلق الحماية بالفعل حتى لو تم الاتفاق على التنازل. يستشهد بعضهم بالآثار الدستورية، لكن الحكومة الأمريكية قد تكون قادرة على إيجاد طريقة للتغلب على ذلك.أحد التفسيرات الموثوقة هو أن الإدارة الأمريكية في الواقع تستخدم تهديد التنازل للضغط على شركاتها من مصنعي اللقاحات لزيادة الإنتاج وتزويد العالم بلقاحات معقولة الأسعار، بما في ذلك عن طريق الترخيص أو مشاركة التقنيات مع الآخرين القادرين على صنع اللقاحات. هذا الحل، سيقدم بالتأكيد نتيجة أسرع وأكثر فاعلية للتعامل مع كوفيد - 19 من الدخول في مفاوضات مطولة حول الإعفاء. وإعلان الولايات المتحدة ليس سوى البداية، حسبما قالت، تاي، فإن القرار يتطلب إجماعا- بمعنى عدم وجود اعتراض- بين أعضاء منظمة التجارة البالغ عددهم 164 عضوا، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب سدها. الفجوة الأولى تتمثل في إقناع الدول الأخرى المتشككة في جدوى التنازل وغير الملتزمة بدعمه، وهذا يشمل البرازيل والاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج وسويسرا وبريطانيا، التي تعارض التنازل. ولا تزال الحكومة الألمانية تعارض التنازل، ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكافح من أجل دعمه. ويشمل أيضا عددا من أعضاء المنظمة، الذين يسعون للحصول على دليل على أن حماية الملكية الفكرية تشكل عائقا حقيقيا في مكافحة كوفيد - 19، مثل أستراليا وكندا وتشيلي والمكسيك، وربما الصين.العنصر الآخر هو إقناع داعمي الإعفاء - الهند وجنوب إفريقيا وأعداد كبيرة من البلدان النامية- نحو 70 دولة - بأن الإعفاء يجب أن ينطبق فقط على اللقاحات، وهو موقف تشترك فيه نيوزيلندا الآن مع الولايات المتحدة.ويمتد الاقتراح، والحجج المختلفة المؤيدة له، إلى ما هو أبعد من اللقاحات إلى علاجات الأجسام المضادة والأدوية المضادة للفيروسات، ومعدات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس الصناعي، وغيرها من المنتجات.وفي هذه الحالة، قد يكون من الممكن أن تختصر المفاوضات في تحديد المنتجات، التي سيغطيها الإعفاء باستثناء اللقاحات، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، وستكون المفاوضات أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. ولم يظهر بعد النص الجديد الموعود من الهند وجنوب إفريقيا. ولا تعرف حتى الآن الشروط الإضافية التي قد تدرجها الولايات المتحدة والدول الأخرى في استجابتهم. لكن من المفترض أن يكون التنازل المقترح محدودا بفترة زمنية، ولا ينطبق إلا على الملكية الفكرية المتعلقة بوباء كوفيد - 19، ويغطي براءات الاختراع وحقوق النشر والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية.وتتضمن صفقة نموذجية، لمنظمة التجارة- يتم الحديث عنها دون أن تظهر على ورقة- ضوابط لضمان بقاء البلدان، التي تستخدم الإعفاء ضمن تلك الحدود، كما سيتطلب من الدول أن تتحلى بالشفافية بشأن كيفية تنفيذ الإعفاء، بما في ذلك إخطار بعضها بعضا بقوانينها والإجراءات ذات الصلة من خلال منظمة التجارة. ويشتكي مؤيدو هذا النوع من التنازل من أن القرار السابق بشأن براءات الاختراع والصحة فرض متطلبات إخطار مرهقة، لذا فإن الاحتمالات في أحسن الأحوال هي أن تمضي المفاوضات حتى الموعد النهائي لاتخاذ قرار في المؤتمر الوزاري نهاية العام. وهذا ما حدث مع قرارات سابقة مماثلة في عامي 2003 و2005، وكلاهما عشية المؤتمرات الوزارية.لكن لا يمكن استبعاد مواجهة أطول، وسيعتمد ذلك على مدى مرونة جميع أعضاء المنظمة، بغض النظر عن موقفهم من مجموعة الآراء. وبهذا الصدد يقول دبلوماسي غربي: "ما زلت متشككا في أننا سنتوصل إلى شيء هذا العام، أظن أن التفاصيل ستعوق الفكرة، وستؤخر القرار النهائي لبعض الوقت". في كلتا الحالتين، وأضاف: "إذا كان هناك اتفاق، فسيكون الوقت متأخرا جدا في حملة تطعيم العالم ومكافحة الوباء".وبمجرد الموافقة على التنازل، سيتعين على أي دولة ترغب في تعليق حماية الملكية الفكرية أن تغير قوانينها وأنظمتها، وسيكون هذا أسهل للبعض وأكثر صعوبة لآخرين.ويقع على بعض الدول التزامات دستورية، أي وجود نصوص في الدستور تتحدث عن تأمين الحق الحصري للمؤلفين والمخترعين في كتاباتهم واكتشافاتهم وحقوق الملكية الفكرية عموما، وحول آليات تعامل الدول المعنية بالالتزامات الدستورية؟ غير معلوم حتى الآن.كما يتم تطرح تساؤلات حول تأثير تعليق حقوق الملكية الفكرية، بالنسبة للقاحات كوفيد - 19، يبدو أن إعادة إنتاج منتجات الشركات المصنعة الأخرى أمر معقد للغاية، إذ لا يمكن للمنتجين ببساطة نسخ صيغة ما وإنتاج لقاح.وتم تقديم أدلة تشير إلى أن حماية الملكية الفكرية تمنع تصنيع لقاح كوفيد-19، وأن القضايا الفنية تعد من أكبر العوائق، التي تقف حاليا في طريق زيادة إنتاج اللقاح ونشره، لتعزيز توافر اللقاح في الوقت الحالي، لا بد من معالجة هذه المشكلات.ويقول لـ"الاقتصادية" مسؤول سابق في منظمة التجارة وخبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية: إذا طلب مني أحد كبار طهاة المعجنات أن أخبز كعكة، فإن كعكته ستكون أفضل من كعكتي التفسير، هو أنه على الرغم من أهمية براءات الاختراع، إلا أن المعرفة الفنية، أو ما نسميه "الأسرار التجارية"، هي التي تضيف قيمة فعلا في تصنيع أدوية أو لقاحات عالية الجودة وآمنة وفعالة بنجاح، هذا هو المفتاح.وأكد أنه لا تتعلق المخاوف فقط بقدرة البلدان على تكرار عمليات الإنتاج المعقدة، بل يتعلق الأمر أيضا بمراقبة الجودة، التي قد تتطلب مشاركة الشركات المصنعة الأصلي. ويضيف: "ما يقلقني، أنه في بعض البلدان، قد لا تكون المعايير قوية جدا، ما سيؤدي إلى طرح لقاحات في السوق دون المستوى المطلوب، ويمكن أن يكون لها آثار مدمرة".ويقول مختصون بعمل منظمة التجارة: إن "اقتراح التنازل يتضمن تعليق حماية الأسرار التجارية، لكن حتى لو ألغت دولة الحماية، فإن الحصول على شركة تكشف أسرارها أمر صعب، لا يمكنك إجبار شركة لديها هذه الأسرار على نقلها إليك".وأكدت أن ذلك قد يؤدي إلى معركة حول تغطية التنازل، إذ إن نسخ لقاحات التقنيات الإحيائية ليس أفضل طريقة لمكافحة الوباء، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن المعدات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي، أو حتى بعض الأدوية العلاجية.