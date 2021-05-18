الإخلاء الطبي الجوي ينجح بنقل عائلة سعودية مصابة بفايروس كورونا من الهند إلى المملكة

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريـفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا ( كوفيد 19 ) من الهند إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب واس.

ووصلت طائرة الإخلاء الـطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقـت (15) ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كورونا ( كوفيد 19 ).

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.

