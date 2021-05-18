تجارة الفضاء .. من يربح الصراع؟ 



هل عاد العالم إلى مرحلة ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي؟ وهل عادت مرحلة القطبين والصراع بين قوتين؟ وهل سينقسم العالم إلى يمين ويسار ودول عدم الانحياز؟ تبدو هذه الصورة مقلقة نوعا ما، لكن الأحداث التي تتسارع في جميع الميادين تنبئ بهذا، فلم تعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين تقتصر على الجوانب الاقتصادية والعسكرية وكسب النفوذ السياسي، بل امتدت لتشمل مجال الفضاء.

الحرب في الفضاء قد تكون أقرب من أي وقت مضى، خاصة في ظل السباق العالمي المحموم للسيطرة على صناعة الفضاء والاتصالات، من خلال الأقمار الاصطناعية، بل حتى استغلال المعادن على سطح القمر، وإرسال البعثات إلى المريخ.

ووفقا لتقارير وتصريحات من مؤسسات علمية مرموقة نشرتها "الاقتصادية" تباعا، فإن الصين تهدف إلى أن تصبح القوة الفضائية الرائدة في العالم بحلول عام 2045، سواء في مجال المعدات والتكنولوجيا الفضائية، أو الاستكشاف الفضائي المنسق بين الإنسان والحاسوب.

لكن القراءة المتأنية للتقارير والتصريحات، التي نشرت أخيرا عن الحلم الفضائي الصيني، تشير إلى أن المرحلة الحالية من السباق بين الدولتين الأقوى اقتصادا في العالم، هي ليست ملامح الفترة نفسها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، ذلك أن تلك المرحلة اتصفت بالاستنزاف الاقتصادي من أجل الانتصار في الحرب الباردة.

لقد توجهت كل الموارد الاقتصادية من الطرفين نحو تنصيب أقمار اصطناعية لتوجيه الصواريخ الباليستية، واكتشاف وتتبع حركة الجيوش والقواعد العسكرية، وانتهت تلك المرحلة بانهيار الاتحاد السوفيتي. بينما تحولت الولايات المتحدة من الصراع نحو التسلح إلى استخدام تقنيات الفضاء لتطوير شبكة الاتصالات المدنية، ونجحت في تطوير شبكات تحديد المواقع، ودعم الملاحة، ما منحها مزايا اقتصادية سمحت بتفوقها على باقي دول العالم، مع هيمنة كبيرة على مصادر المعلومات.

لكن المرحلة الحالية من المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، تتسم بنوع مختلف، فالصراع قائم على أسس اقتصادية وليست مواجهات عسكرية، فلا توجد حرب باردة اليوم، والحسابات قائمة على الربح والخسارة وليس على استنزاف الموارد.

لهذا، فإن مشروع الصين قائم على أسس اقتصادية بحتة، وتسعى من خلاله إلى بناء شبكة من الأقمار الاصطناعية لدعم الملاحة كإحدى ركائز برنامج الفضاء الصيني، ما يوفر دعما لتحديد المواقع والملاحة والتوقيت، إضافة إلى توصيل البيانات، ذلك أن الصين لا تريد أن تبقى معتمدة على شبكة نظام تحديد المواقع التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

ومن هنا، تتسع رقعة صراع النفوذ بين القوتين الكبريين في العالم، إذ ابتعد التحدي عن حدود الكوكب، لتطول رقعة المنافسة الأمريكية - الصينية مجالات جديدة، بعد أن اشتهر الصراع بصفته الاقتصادية، واشتهاره الفترة الأخيرة في ميادين التطور التكنولوجي والاتصالات.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن برنامج الصين يحظى بقيادة مدنية للفت الانتباه بأنه مخصص لأغراض تجارية، وعلمية، لذا يتم الترويج له تحت عنوان عريض وهو "طريق الحرير الفضائي" الصيني، وذلك من أجل تأكيد روح المرحلة الحالية من التنافس، وأن هذا البرنامج يختلف تماما عن ذلك الذي كان الاتحاد السوفيتي يسعى إليه، وأن المنافسة في الفضاء مرتبطة بالمنافسة في الأرض، ولدعم مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري"، و"طريق الحرير البحري للقرن الـ21"، فالمشروع يتكامل مع باقي حلقات مشروع طريق الحرير، ما يدعم شبكة المشاركين في مبادرة الحزام والطريق كي يتم الاعتماد على الصين في الملاحة الدقيقة، وغيرها من الخدمات الفضائية، مثل رصد الطقس، ورصد الأرض، وهو ما يعزز من دخول شركاء جدد في هذه المبادرة ويدعم تجارة الصين واقتصادها في مواجهة تقلص النفوذ التجاري للولايات المتحدة.

تشير التقارير إلى أن الصين تسعى إلى تأسيس قواعد على سطح القمر، وقد وقعت اتفاقا مع روسيا للتعاون في بناء محطة أبحاث على سطح القمر لاستخدامها بشكل حاسم، على أمل اكتشاف معادن أرضية نادرة، يقال إنها وفيرة على سطح القمر، فالمعادن النادرة مهمة لبقاء الصين في المنافسة الدولية، فهي تعد أساسية في صناعة الهواتف، وشبكات الاتصال وأجهزة الذكاء الاصطناعي، وكانت مجالا للصراع القوي بين الولايات المتحدة والصين إبان حكم الرئيس ترمب.

وإذا أضفنا لكل هذا رغبة الصين في أن تكون أحد مزودي خدمات السفر للفضاء وناقلا جويا معتمدا للأقمار الاصطناعية، فإن التقارير التي تشير أيضا إلى أن الصين قد نجحت بالفعل في تقويض بعض مزودي الإطلاق، والأقمار الاصطناعية الأمريكيين، وغيرهم من مقدمي خدمات الأقمار الاصطناعية في السوق الدولية، مهددة بإفراغ القواعد الصناعية الفضائية لهذه الدول.

وعلى كل حال، فإن عالم القطبين قد عاد، لكن بملامح مختلفة هذه المرة، ومع تصاعد حدة المنافسة الاقتصادية، فإن العالم بحاجة إلى علاقات ونماذج عمل تحكم هذا الصراع، قبل أن يعيدنا إلى مرحلة الاستقطاب الحادة، والحرب الباردة، وقبل أن يعود سباق التسلح مجددا.