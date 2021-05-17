السعودية تستحوذ على 22.5 % من صادرات الشرق الأوسط .. 173.8 مليار دولار في 2020

استحوذت السعودية على نحو 22.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، حيث صدرت نحو 652 مليار ريال (173.85 مليار دولار).ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن الصادرات السلعية للشرق الأوسط في 2020 بلغت نحو 772.5 مليار دولار.وعلى الرغم من تراجع الصادرات السعودية خلال العام الماضي بنحو 33.5 في المائة، وسط تداعيات الجائحة العالمية، وكذلك تأثير أسعار النفط في الصادرات النفطية، إلا أن السعودية تستحوذ على أكثر من خمسة صادرات الشرق الأوسط.وكانت أسعار سلة "أوبك" قد تراجعت خلال العام الماضي بنحو 35.2 في المائة، حيث بلغ متوسط سعر النفط 41.5 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر عند 64 دولارا للبرميل 2019.وتتكون صادرات السعودية خلال العام الماضي من صادرات بترولية بقيمة 447.6 مليار ريال (119.36 مليار دولار)، ونحو 204.35 مليار ريال (54.5 مليار دولار) صادرات غير نفطية.وتراجعت الصادرات النفطية السعودية في 2020 بنحو 40.5 في المائة بينما انخفضت الصادرات غير النفطية نحو 10.8 في المائة فقط.وبالعودة إلى صادرات الشرق الأوسط، فإنها قد تراجعت خلال العام الماضي بنحو 27.9 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2019، حيث كانت عند 1.1 تريليون دولار أي تقل بنحو 298.9 مليار دولار، في حين كانت الصادرات في 2018 قد بلغت 1.17 تريليون دولار .وتشكل صادرات الشرق الأوسط خلال العام الماضي نحو 4.4 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية مقابل نحو 5.6 في المائة خلال 2019، ونحو 6 في المائة 2018.وبلغت الصادرات العالمية نحو 17.58 تريليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 19.01 تريليون دولار 2019، وبنسبة تراجع بلغت 7.5 في المائة.وحدة التقارير الاقتصادية