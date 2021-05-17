مصر : نتوقع تعافي قطاع السياحة لدينا بالكامل منتصف 2022

توقع وزير السياحة والآثار المصري تعافي قطاع السياحة المصري بالكامل في منتصف 2022 في حال أثبتت اللقاحات فعاليتها وجرى توزيعها بالسرعة المناسبة في مختلف دول العالم المصدرة للسياحة.

واستعرض خالد العناني في مقابلة على هامش سوق السفر العربي في دبي اليوم أرقاما تفيد بعودة 50% من السياح في مصر خلال أبريل إلى مستويات ما قبل الجائحة حيث وصل عدد السياح إلى 500 ألف سائح من 20 دولة مقارنة مع مستويات مليون سائح شهريا قبل الجائحة.

وبين أن مطارات مصر توفر خدمات فحص كورونا بتكلفة 30 دولارا للمسافرين المغادرين والقادمين، وأن مصر تشترط شهادة فحص "بي سي آر" سالبة قبل 72 ساعة أو 96 ساعة للوجهات البعيدة.

وقال إن لدى مصر أماكن سياحية مكشوفة كثيرة تلائم ظروف الوقاية من الجائحة مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي. وكشف أن إيرادات القطاع في الربع الأول من العام الجاري شكلت 43% من الأرقام المسجلة قبل الجائحة. وأضاف أن لدى مصر مشاريع سياحية بقيمة 15 مليار دولار مطروحة للاستثمار.