"سكني" : 27 ألف أسرة استفادت من خيار "البناء الذاتي" منذ بداية 2021

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" منذ يناير 2021 وحتى أبريل 27,418 أسرة وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراض من بناء وحداتهم السكنية وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من "سكني" منذ بداية 2021 والتي بلغت 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية منها 66.6 ألف أسرة سكنت منازلها ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة.

كما يوفر خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم حيث أتاح موقع وتطبيق "سكني" اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير 32 تصميما مميزا يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي البناء الذاتي في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي".

ويشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقا للدعم السكني ويمتلك أرضا سكنية ورخصة بناء سارية المفعول إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض وعدم الحصول على دعم سكني سابق وللاطلاع على كافة التفاصيل زيارة من خيار "البناء الذاتي".

يذكر أن "سكني" يستهدف خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال 2021 بالاستفادة من خياراته وحلوله مواصلا توفير مخططات الأراضي البالغ عددها 223 مخططا تتضمن 7180 ألف أرض بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 98 مشروعا سكنيا توفّر 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.