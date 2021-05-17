"أدنوك" في محادثات مبكرة مع مستثمرين قبيل طرح عام أولي لوحدة حفر



قال مصدران لرويترز إن شركة بتروول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدأت اجتماعات عن بعد مع مستثمرين محتملين قبيل الطرح العام الأولي المزمع لوحدة الحفر التابعة لها.

وقال المصدران إن بنوكا مشاركة في عمليات بشأن أدنوك للحفر ترتب مكالمات مع مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين من المؤسسات لإبداء الرغبة في البيع المحتمل. ورفض المصدران ذكر اسميهما لكون الأمر غير معلن.

وقال أحد المصدرين إن الاجتماعات توصف بأنها تواصل لأخذ نظرة مبكرة، حيث يجري تقديم الشركة التي من المقرر طرح أسهم فيها للبيع العام والحصول على التعليقات من المستثمرين.

وامتنعت أدنوك، التي تورد ما يقرب من ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، عن التعقيب.

