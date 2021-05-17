"كيه.كيه.آر" الأمريكية تعتزم استثمار 95 مليون دولار في شركة لينسكارت الهندية

أعلنت شركة الاستثمار المالي الأمريكية كيه.كيه.آر أند كو اعتزامها استثمار 95 مليون دولار في سلسلة متاجر النظارات الطبية الهندية لينسكارت من خلال صفقة استحواذ ثانوية، دون الكشف عن مزيد من تفاصيل الصفقة.

وكجزء من الصفقة ستتخلى شركتا تي.بي.جي جروث وتي.آر كابيتال اللتان استثمرتا في لينسكارت لأول مرة في أواخر 2014 عن جزء من حصتيهما في الشركة الهندية لصالح الشركة الأمريكية.

وعند اتمام الصفقة ستستغل كيه.كيه.آر خبراتها في العمل مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والنظارات على مستوى العالم لدعم توسيع وجود لينسكارت في الهند وزيادة معدلات نمو أنشطتها في الخارج وفقا للألمانية.