ماسك يؤكد: "تيسلا" لم تبيع أي عملة بيتكوين

أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن الشركة لم تبيع أي عملة "بيتكوين"، يأتي ذلك ردا على أنباء تشير لهبوط بيتكوين بنسبة 20% منذ تغريدة ماسك الأخيرة والتي تشير إلى أن تيسلا قد تبيع ما بحوزتها من العملة.