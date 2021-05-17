"عناية" تخسر 21 مليون ريال في الربع الأول .. بارتفاع 106%

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) حيث حققت الشركة صافي خسارة قبل الزكاة 21.136 مليون ريال مقارنة بخسارة 10.254 مليون في الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع 106.1%.

وقالت الشركة: ارتفع صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الأول من عام 2021 بـ10,882 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود هذا الارتفاع للأسباب التالية :

- التراجع في صافي نتائج الاكتتاب بـ4,148 ألف ريال سعودي بانخفاض يقدر بـ 137.7% ( الربع الأول 2021 : 7,161 ألف ريال سعودي -خسارة- ، الربع الأول 2020: 3,013 ألف ريال سعودي -خسارة-)

- الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 7,191 ألف ريال سعودي بارتفاع يقدر بـ 162% (الربع الأول 2021: 2,753 ألف ريال سعودي -مخصص-، الربع الأول عام 2020 : 4,438 ألف ريال سعودي -اعفاء- )

- الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية بـ101 ألف ريال سعودي بارتفاع يقدر بـ 0.8% ( الربع الأول 2021: 12,312 ألف ريال سعودي ، الربع الأول 2020: 12,211 ألف ريال سعودي )

وتمت موازنة زيادة المصروفات جزئيًا بالزيادة في دخل الاستثمار بـ392 ألف ريال سعودي بارتفاع يقدر بـ73.7% ( الربع الأول 2021 : 924 ألف ريال سعودي ، الربع الأول 2020: 532 ألف ريال سعودي )

