"الخليجية العامة" تخسر 23 مليون ريال في الربع الأول .. بارتفاع 450%

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) حيث حققت الشركة صافي خسارة قبل الزكاة 23.413 مليون ريال مقارنة بخسارة 4.255 مليون في الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع 450%.

وقالت الشركة: "يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 27% و ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2,4 مليون ريال سعودي وارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 18%".

