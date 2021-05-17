هل تهدد الهند استقرار أسواق النفط؟ «2»

عودا على بدء، ذكرت في المقال السابق أن فيروس كورونا كوفيد - 19 لم يقتصر ضرره على صحة الإنسان فحسب، بل تعدى أثره السلبي إلى أبعد من ذلك بكثير، فقد اخترق جل القطاعات، فتفاوت تضررها بحسب مناعتها وقدرتها على التشافي من هذا الفيروس أو التعايش معه. أوضحت أن اقتصاد العالم يئن تحت وطأة هذه الجائحة التي شلت أركانه، حيث كان عام 2020 عاما صعبا جدا، بل كان الأصعب على العالم بأسره واقتصاده، وتوقع الصندوق الدولي انكماش الاقتصاد العالمي في العام الماضي بنحو 4.4 في المائة ما يعادل 3.7 تريليون دولار، ونسبة الدين العالمي من الإنتاج المحلي الإجمالي بلغت 365 في المائة، وهذا الضرر على الاقتصاد العالمي يتجاوز ثلاثة أضعاف أثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي انكمش فيها الناتج العالمي نحو 1 في المائة، وهو ما يعادل 1.1 تريليون دولار.



التعامل الأمثل مع هذه الأزمة وبتعاون الجميع تقريبا في خفض الإنتاج من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة السعودية، ورفع مستوى الالتزام في خفض الإنتاج، تجاوز سعر برميل النفط 67 دولارا للبرميل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 250 في المائة مقارنة بأسعارها في نيسان (أبريل) من عام 2020. الهند تعاني أزمة حقيقية في ظل تفشي هذا الفيروس بسرعة قياسية، وهناك مطالبات وأصوات قوية داخل الهند وخارجها تطالب بفرض حظر شامل في الهند لوقف تفشي الفيروس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.



الهند من أكبر المستهلكين للنفط، حيث تستهلك يوميا نحو خمسة ملايين برميل، إضافة إلى كون الهند من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم بنحو 7 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها في عام 2050 ليصل إلى نحو 12 في المائة. هذا يعني أن الهند دولة مؤثرة بلا شك في قطاع الطاقة من على ضفة المستهلكين، وفي رأيي أن دخولها في حظر شامل يطول أمده سيؤثر بلا شك في أسواق النفط والاقتصاد العالمي برمته. حتى تاريخ كتابة المقال، بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في الهند نحو 23.7 مليون إصابة، تماثل منها للشفاء نحو 19.7 مليون حالة، وفارق الحياة 285 ألف إنسان.



المقلق أن عدد الإصابات اليومية ارتفع بصورة حادة خلال الأسابيع القليلة السابقة، حيث بلغت الإصابات نحو 400 ألف حالة يوميا مقارنة بعدد حالات دون خمسة آلاف حالة يوميا. فهل ستفرض الهند حظرا شاملا في البلاد؟ أم إن ذلك غير ممكن؟ رغم أن هناك مطالبات من الداخل الهندي ومن المعارضة الهندية لفرض حظر شامل، إلا أنني أرى أن ذلك صعب جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتمر بها الهند بطبيعة الحال.

معادلة الموازنة بين الاقتصاد والصحة في ظل هذه الجائحة والأزمة الاستثنائية ليست معادلة سهلة أبدا، بل هي من أصعب المعادلات في اعتقادي، وفي كثير من دول العالم التي تعاني الفقر أو ضعف الاقتصاد، تصعب المعادلة أكثر، فيصبح المحافظة على الاقتصاد أساسا لحفظ الأرواح. الحمد لله على نعمة السعودية، التي تعاملت باستثنائية مع هذه الجائحة وقدمت أنموذجا رائدا في إدارة الأزمات.