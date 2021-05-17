ضربة أخرى من إيلون ماسك: "تسلا" ستتخلص من "بيتكوين"

ألمح إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ، عبر تغريدة له في تويتر إلى أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد باعت أو قد تبيع بقية مقتنياتها من البيتكوين، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة المشفرة.

وانخفضت عملة البتكوين نحو 8 في المائة إلى 44 ألف دولار بحسب وكالة سي ان بي سي.

وكان ماسك داعما كبيرا للعملات المشفرة، مما ساعد على رفع أسعار العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، عدة مرات في العام الماضي.

وبحسب بيانات سابقة فإن تسلا اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين.

وقالت تسلا في وقت سابق إنها سجلت مكاسب صافية قدرها 101 مليون دولار من مبيعات البيتكوين خلال الربع ، مما ساعد على زيادة صافي أرباحها إلى مستوى قياسي في الربع الأول.