الأسهم السعودية ترتفع 7 أعوام من أصل 10 خلال أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر

أظهرت بيانات "تداول" ارتفاع مؤشر السوق السعودية في سبعة أعوام خلال أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر في الأعوام العشرة الأخيرة.وسجلت السوق تراجعا في ثلاث مناسبات خلال الأعوام الأربعة الماضية، في إشارة إلى أن السوق اتجهت في معظم الأعوام الأخيرة إلى الانخفاض في أول أسبوع مع عودتها من إجازة العيد.وخلال عام أي منذ عيد الفطر السابق ارتفع المؤشر العام بنحو 46 في المائة.ومنذ مطلع الشهر الجاري تبقى السوق متراجعة بنحو 0.9 في المائة، وتتداول بمكرر أرباح بلغ 32 مرة وقيمة دفترية عند 2.37 مرة.وأعلنت 133 شركة نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت مجمل الأرباح ارتفاعا بنحو 44 في المائة لتصل إلى 108 مليارات ريال، مع تحقيق 83 شركة نموا بينما خسرت 25 شركة وتراجعت أرباح 25 شركة.وتنتهي مهلة الإفصاح عن النتائج المالية خلال الأسبوع المقبل، ما يجعل السوق عرضة لكثافة في الإفصاحات، ما يسهم في ارتفاع مدى تذبذب المؤشر.ونظرا إلى تداول السوق بمكررات مرتفعة، فستكون أكثر حساسية تجاه المتغيرات والعوامل السلبية.وحدة التقارير الاقتصادية