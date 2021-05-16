خلال إجازة عيد الفطر .. 22.4 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في المملكة

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 22,442 مخالفة للفترة من 27 رمضان وحتى 3 شوال.

حيث سجلت الرياض العدد الأعلى بـ 8,202 تلتها مكة المكرمة بـ 3,734 ثم الشرقية بـ 3,504 والقصيم بـ 1,737 والمدينة المنورة بـ 1,427 والجوف بـ 1,284 وحائل بـ 548 والباحة بـ 537 والشمالية بـ 465 وتبوك بـ 452 وعسير بـ 358 وجازان بـ 116 ونجران بـ 78.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.