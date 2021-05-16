سكني : 485 ألف شهادة "تصرفات عقارية" حتى أبريل 2021

بلغ عدد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية برنامج "سكني" حتى نهاية أبريل 485,052 شهادة واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن برنامج "سكني" بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأبرز التقرير الشهري لبرنامج "سكني" استفادة 89,493 أسرة من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى أبريل 2021 منها 66,651 أسرة سكنت في منازلها خلال 4 أشهر فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أبريل 19,373 أسرة جديدة بينهم 17,085 أسرة سكنت منازلها.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 64 مشروعا بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية. كما تناول التقرير تسليم الخيارات السكنية للأسر السعودية خلال أبريل من أراضي ووحدات سكنية وطرح 5 مخططات سكنية جديدة للأراضي ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" استعراض وحجز الأراضي إلكترونيا ضمن 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ويقدم تطبيق "سكني" عددا من الخدمات الإلكترونية المتكاملة تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها وعروض الأسعار والمستشار العقاري والتصاميم الهندسية والمقاول المعتمد وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.