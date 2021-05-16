الجوازات : جميع المنافذ الدولية جاهزة لاستقبال المسافرين بدءا من الـ 1 صباح الغد

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ اعتبارا من الساعة 1 صباحا ليوم الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو.

وأوضحت أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح "كوفيد 19" كاملتين وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة شرط أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بها والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي "ساما" تغطي مخاطر "كوفيد 19" خارج المملكة وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأهابت بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء. مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليا.