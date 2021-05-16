مع بدء رفع تعليق السفر للمواطنين غدا .. الخطوط السعودية تسير رحلات إلى 43 جهة

أكملت الخطوط الجوية العربية السعودية جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ابتداء من الساعة 1 من صباح يوم غدا الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو.

وكشفت السعودية جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة منها 28 وجهة داخلية و 43 وجهة دولية فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وحرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراء وقائيا في كل مراحل تجربة الضيف مما أهلها لحصد التصنيف الماسي من منظمة "APEX" ضمن 10 شركات طيران أمانا صحيا وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية. مشيرة إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آليا وذلك باستخدام جهاز "UVC" للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية. مبينة أن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر. داعية المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول ويكمن الاطلاع عليها من صفحة (متطلبات السفر).

ونوهت الخطوط السعودية بأنه يتوجب على الضيوف عند عدم الرغبة في السفر بالموعد المحدد القيام بإلغاء الحجز وعمل الإجراء الفوري على التذاكر "استرجاع التذاكر / تعديل موعد السفر الى موعد جديد". موجهة الضيوف بالاطلاع على التفاصيل بشكل أكبر عبر زيارة موقع "السعودية" من خلال تبويب تحديثات الرحلات.