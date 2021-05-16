"داماك" العقارية تسجل خسائر بـ 190 مليون درهم في الربع الأول

سجلت "داماك" العقارية خسائر صافية بلغت 190 مليون درهم في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 106 ملايين درهم العام الماضي. وقالت الشركة في بيان تم نشره على موقع سوق دبي المالي اليوم إنها سجلت إيرادات بلغت 642 مليون درهم إضافة إلى مبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم. كما قامت بتسليم 1350 وحدة في دبي.

وأرجعت الشركة الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل الإيرادات لاسيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع وتراجع هوامش الأرباح الإجمالية نتيجة تعدد مصادر الإيرادات وارتفاع المبيعات وتزايد النفقات الإدارية العامة بسبب ارتفاع المبيعات المحجوزة المسجلة خلال الربع.

وحتى نهاية الربع استقرت قيمة حقوق المساهمين عند 12.9 مليار درهم بينما بلغت قيمة إجمالي الأصول 21.7 مليار درهم. وأعلنت الشركة أيضا عن وصول إجمالي الدين لديها إلى 3.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول.

وعلق حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة على النتائج بالقول "يتعافى السوق بشكل تدريجي من تداعيات الجائحة وآثارها على مختلف القطاعات لاسيما قطاعي السياحة والسفر .. وأود التأكيد مجددا على أن مرحلة التعافي الكامل ستستغرق ما بين 10 إلى 12 شهرا على أقل تقدير". وأعرب عن تفاؤله بمجموعة من المؤشرات الإيجابية من بينها قرب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.