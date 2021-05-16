مؤسس "سبوتيفاي": أرسنال رفض عرض شراء النادي

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس سبوتيفاي دانييل إيك يوم السبت إن عرضا قدمه لشراء أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضته عائلة ستان كرونكي المالكة للنادي.

واستخدم إيك تويتر لإصدار بيان يصحح التقارير غير الصحيحة حول عدم تقديم عرض.

ووفقا لرويترز قال السويدي إيك: "هذا الأسبوع تم تقديم عرض إلى جوش كرونكي ومصرفييهم وشمل حصة للمشجعين في ملكية النادي وتمثيلا في مجلس الإدارة. ردوا بأنهم لا يحتاجون المال.. أحترم قرارهم لكني ما زلت مهتما ومتاحا إذا تغير الموقف في أي وقت".

وقال إيك الشهر الماضي إنه جمع التمويل اللازم لشراء أرسنال الذي تقدر قيمته عند 2.8 مليار دولار طبقا لفوربس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ثلاثة من عظماء أرسنال، وهم تييري هنري ودينيس بركامب وباتريك فييرا، يدعمون عرض إيك.

ويتعرض ملاك النادي لانتقادات من الجماهير بعد محاولة النادي القادم من شمال لندن الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي الذي انهار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه.