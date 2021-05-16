على خلفية التعافي الاقتصادي العالمي.. صادرات السيارات الكورية ترتفع بنسبة 53%

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صادرة اليوم الأحد أن صادرات البلاد من السيارات قفزت بنحو 53 % على أساس سنوي في أبريل، على خلفية التعافي الاقتصادي العالمي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد من السيارات في شهر أبريل وحده وصلت إلى 188 الفا و293 وحدة.

ومن حيث القيمة، ارتفعت الصادرات بنسبة 73.4% حيث باعت كوريا الجنوبية المزيد من الموديلات الفاخرة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن رابع أكبر اقتصاد في اسيا قام بتصدير 734 ألفا و 448 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، بزيادة 22.7% عن نفس الفترة من عام 2020.

وأضافت الوزارة أن الصادرات اكتسبت زخما بفضل الطلب القوي على الطرازات الفاخرة إلى جانب السيارات الكهربائية الأخرى.

