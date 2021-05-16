مع فرض قيود جديدة .. تايوان تحث الناس على عدم التدافع لشراء السلع

ناشدت تايوان الناس عدم التدافع لشراء السلع بعد فرض قيود جديدة على التجمعات والحركة لكبح انتشار كوفيد-19 خلال ارتفاع في عدد الإصابات المحلية.

وكانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس كورونا يوم السبت في العاصمة تايبه ومحيطها وفرضت قيودا لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ما زال منخفضا عند 1475 فقد أدى التفشي الذي شهدته تايوان في الآونة الأخيرة إلى إثارة قلق الناس الذين اعتادوا على الحياة شبه الطبيعية بسبب عدم وجود عزل عام كامل من النوع الذي شوهد في مناطق أخرى.

وبحسب (رويترز) ناشد الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد الناس من خلال فيسبوك عدم تخزين السلع أو التدافع على المتاجر بعد أن سارع الناس لتخزين السلع الأساسية.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تأمر بفرض عزل عام كامل فقد حثت الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.