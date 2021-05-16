منصة اعتماد تستقبل 637 ألف أمر دفع نفقات عامة بقيمة 286 مليار ريال

استقبلت منصة "اعتماد حكومة" التابعة لوزارة المالية 137 ألف أمر دفع خاص بالمطالبات المالية بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال، و637 ألف أمر دفع نفقات عامة بقيمة تتجاوز 286 مليار ريال خلال العام الماضي.ووفقا لبيانات رسمية، فإن عدد المنافسات المطروحة عبر المنصة بلغ نحو 151 ألف منافسة، فيما بلغ إجمالي عدد العقود والتعميدات 143 ألف عقد، في حين وصلت العقود والتعميدات القائمة إلى 26 ألف عقد، إضافة إلى وجود 4.4 مليار ريال قيمة المديونيات المسجلة إلكترونيا.ويأتي ذلك بعد أن طورت وزارة المالية منصة "اعتماد حكومة" ومجموعة من الأنظمة الإلكترونية المساندة لها بـ40 خدمة رئيسة تمكن الجهات الحكومية من إعداد وتنفيذ ميزانياتها وإجراء معاملات المنافسات والمشتريات وإكمال دوراتها بشكل إلكتروني.وفيما يتعلق بنظام الحقوق المالية لموظفي القطاع الحكومي "صرف"، فقد بلغ عدد أمر الدفع الخاص بحقوق العاملين نحو 254 ألف أمر، بقيمة مالية تصل إلى 385 مليار ريال، إضافة إلى وجود 98 ألف مسير رواتب و820 جهة حكومية مستفيدة من هذه المنصة.الجدير بالذكر أن نظام صرف يمكن من إدارة الحقوق المالية من خلال منصة "اعتماد" وأنظمة الجهات الحكومية للإسهام في بناء قاعدة بيانات مفصلة وتوحيد إجراءات الصرف لتعزيز الرقابة وتوفير القدرة على التخطيط المالي وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار بالتقارير اللازمة.وحول نظام "تحصيل" التابع لوزارة المالية والمعني بتحصيل الإيرادات غير النفطية للدولة فقد أسهم في تحصيل عما يربو على 296 مليار ريال، وإصدار 34 مليون فاتورة خلال عام 2020.