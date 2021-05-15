هيئة قناة السويس بدأت أعمال التكريك لتوسيع حارة ثانية تسمح بالعبور في الاتجاهين

قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم السبت إنها بدأت أعمال التكريك لإطالة مسار ثان يسمح بالعبور في الاتجاهين في جزء جنوبي من القناة بالقرب من المكان الذي جنحت فيه سفينة حاويات عملاقة لمدة ستة أيام في مارس ، بحسب "رويترز".

وأضافت الهيئة أنها ستضيف عشرة كيلومترات إلى قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في عام 2015 لتصبح بطول 82 كيلومترا وأنها ستوسع وتعمق المنطقة الجنوبية لقناة السويس.