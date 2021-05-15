نيابة عن الملك .. وزير الدولة لشؤون إفريقيا يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شارك أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في مراسم تنصيب إسماعيل جيلة رئيسا لجيبوتي لولاية رئاسية جديدة بحضور عدد من رؤساء دول العالم. حيث نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وتمنياتهما للرئيس ولجيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار.