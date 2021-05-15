نيابة عن الملك .. وزير الدولة لشؤون إفريقيا يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شارك أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في مراسم تنصيب إسماعيل جيلة رئيسا لجيبوتي لولاية رئاسية جديدة بحضور عدد من رؤساء دول العالم. حيث نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وتمنياتهما للرئيس ولجيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار.
أخبار
- إعانة البحث عن عمل في المملكة.. الشروط والمبلغ والفئات المستهدفة
- لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.. الخطوط السعودية تطلق تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية"
- الطيران المدني: الحجر المؤسسي سيكون على نفقة المسافرين ضمن سعر التذكرة
- نزاهة تطيح بـ 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة
- رئيس "فايزر": المحصنون سيحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح
- 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. و 1205 حالة شفاء و 9 وفاة
- 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- ولي العهد: برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام
- 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- إصابات كورونا في السعودية تتراجع عن ألف إصابة.. 953 حالة جديدة و13 وفاة
أضف تعليق