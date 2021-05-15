"مجموعة السبع" تطلب من الشركات الكبرى تحليل تأثير تغير المناخ على أعمالها

من المقرر أن تطلب مجموعة الدول الصناعية السبع "جي 7" من الشركات الكبرى نشر تحليل لتأثير تغير المناخ على أعمالها بدون الكشف عن مصدر المعلومات.

وقالت "بلومبيرج" اليوم إنه من خلال جعل الشركات تبحث في تأثير ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية وتطبيق ضرائب الكربون على أرباحها ستسعى حكومات دول مجموعة السبع لتشجيع الشركات على إعطاء أولية للبيئة.

وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة لإدراج اللائحة الجديدة في بيانات مشتركة ستصدر في أعقاب اجتماع وزارء مالية مجموعة السبع وقمة زعماء المجموعة اللذين سيعقدان في يونيو المقبل. ومن المحتمل أن تنطبق القاعدة على ألفي شركة كبرى مدرجة في اليابان.

وتضم مجموعة السبع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية المجموعة في لندن يومي 4 و 5 يونيو المقبل بينما ستعقد قمة زعماء المجموعة في منطقة كورنوال جنوب غرب إنجلترا من 11 حتى 13 يونيو في نفس الشهر.