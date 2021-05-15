البرازيل توقع عقدا مع فايزر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح

أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة في بيان أن وزارة الصحة وقعت عقدا ثانيا مع تحالف فايزر/ بيونتك الأمريكي الألماني للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد 19.

ووفقا لوكالة الالمانية اليوم الجمعة ، من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية في الفترة بين أيلول/ سبتمبر، وكانون أول/ ديسمبر، ليصل إجمالي الجرعات المستلمة بنهاية العام إلى 200 مليون جرعة. كانت الحكومة قد اشترت في آذار/ مارس أول 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذى تم البدء فى تسليمه في نيسان/ أبريل.