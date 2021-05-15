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الصحة

البرازيل توقع عقدا مع فايزر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح

البرازيل توقع عقدا مع فايزر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة في بيان أن وزارة الصحة وقعت عقدا ثانيا مع تحالف فايزر/ بيونتك الأمريكي الألماني للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد 19.
 ووفقا لوكالة الالمانية اليوم الجمعة ، من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية في الفترة بين أيلول/ سبتمبر، وكانون أول/ ديسمبر، ليصل إجمالي الجرعات المستلمة بنهاية العام إلى 200 مليون جرعة. كانت الحكومة قد اشترت في آذار/ مارس أول 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذى تم البدء فى تسليمه في نيسان/ أبريل.

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