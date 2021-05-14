بيتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير .. تتداول قرب 50 ألف دولار

سجلت عملة بيتكوين أسوأ أداء أسبوعي منذ شباط (فبراير)، إذ يجري تداولها قرب مستوى 50 ألف دولار، وذلك بعد قول إيلون ماسك رئيس "تسلا"، "إنه سيوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها بسبب مخاوف بيئية".وأعلن إيلون ماسك الأربعاء أن شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" ستتوقف عن قبول بيتكوين كوسيلة دفع، حفاظا على البيئة، في ظل استخدام عمليات تعدين هذه العملة الرقمية كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية".وكتب ماسك عبر "تويتر"، "علقت "تسلا" عمليات شراء السيارات بالبيتكوين. نحن قلقون إزاء الاستخدام المتزايد للمحروقات الغنية بالكربون لتعدين البيتكوين، خصوصا الفحم الذي يصدر أسوأ معدلات الانبعاثات من غازات الدفيئة بين كل أنواع الوقود".إلى ذلك، انخفض الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسة أخرى أمس، مع تعافي الإقبال على المخاطرة في مختلف الأسواق، وذلك بعد أن ساعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع على تهدئة التوتر بشأن تسارع التضخم في الولايات المتحدة.وانخفض الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات تقلبات السوق، ثلث نقطة مئوية مقابل سلة من العملات، ماحيا بعض مكاسبه السابقة التي حققها يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا مفاجئا في أسعار المستهلكين.وهون مسؤولو "الاتحادي" من شأن توقعات تشديد السياسة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار على خلفية إعادة فتح الاقتصاد سيكون مؤقتا.ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما بفعل ازدهار في الطلب.وكان اليورو من بين العملات الرابحة مقابل الدولار أمس، إذ صعد 0.4 في المائة إلى 1.21265 دولار.ويتجه الجنيه الاسترليني إلى تسجيل ربح يفوق 0.5 في المائة على أساس أسبوعي، وذلك بدعم رهانات على تعاف اقتصادي قوي في بريطانيا وتوقعات بألا يكون هناك أي استفتاء على استقلال اسكتلندا.