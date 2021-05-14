جونسون: بريطانيا تعجل برنامج التطعيم ضد كوفيد-19

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه سيعجل تقديم الجرعات الثانية من لقاحات كوفيد-19 مضيفا أن انتشار سلالة من فيروس كورونا ظهرت أولا في الهند لن يعرض إعادة فتح الاقتصاد للخطر في الوقت الحالي.

وقال في مؤتمر صحفي "لذلك فإن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتلقى الناس الحماية الإضافية المتمثلة في الجرعة الثانية"، بحسب "رويترز".

ومضى قائلا "لذلك فإنه بناء على نصيحة اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، سنعجل الجرعات الثانية الباقية لمن هم فوق الخمسين والمعرضين لمخاطر صحية في مختلف أنحاء البلاد، وبالتالي تكون الجرعات الثانية تلك بعد ثمانية أسابيع فحسب من الجرعات الأولى".