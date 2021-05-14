المركز الوطني للفعاليات يطلق حملة "عيد ينعاد عليكم"

بأغنية جميلة وبكلمات تبعث التفاؤل للنفس، أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر المبارك بعنوان: "عيد ينعاد عليكم". وذلك احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، الذي سبق وتقرر إنشاؤه في مارس 2020 من السنة الماضية بقرار من مجلس الوزراء الموقر، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بكافة مجالاته في المملكة العربية السعودية.

وهنأ المركز في حملته الجميع بحلول عيد الفطر المبارك عبر أغنية لقيت تفاعلاً واعجاباً، إذ لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين متداوليها المنتظرين لعودة الفعاليات في المملكة إلى سابق عهدها.

الجدير بالذكر أن الأغنية تميّزت بلهجة مُبهجة لتمهّد بعودة كل ذلك علينا من جديد كما عاد علينا العيد بفرحته ومسرّاته.

يذكر أن حملة العيد تأتي لتعيد للجميع الروح الإيجابية وتنشر السعادة في المملكة العربية السعودية من خلال جهود المركز الوطني للفعاليات والجهات المعنيّة المنتظرة في الفترة المقبلة.