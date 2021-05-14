علماء كبار يدعون لمزيد من الأبحاث لمعرفة منشأ كوفيد

ذكرت مجموعة من كبار العلماء في خطاب أن منشأ فيروس كورونا المستجد لا يزال غير واضح، ولا توجد حتى الآن أدلة واضحة للبت بشكل قاطع أنه نشأ على نحو طبيعي أو نتج عن تسرب من أحد المعامل.

وقال 18 عالما، منهم رافيندرا جوبتا خبير علم الأحياء المجهرية في جامعة كمبردج وجيسي بلوم الذي يدرس نشأة الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان، "لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحقيق لتحديد منشأ الجائحة".

وأضافوا "نظريتا التسرب العارض من معمل والانتقال من الحيوانات إلى البشر ما زالتا قائمتين".

ووفقا لرويترز أودت جائحة كوفيد-19 بحياة 3.34 مليون شخص في أنحاء العالم منذ ظهورها في الصين في نهاية 2019.