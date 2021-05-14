أمريكا لن ترفع بشكل فوري قواعد استخدام الكمامات في الطائرات ووسائل النقل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إنها ستخفف إرشاداتها بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بشكل كامل قائلة إنه لا يتعين عليهم استخدام الكمامات في الهواء الطلق ويمكنهم تجنب استخدامها في معظم الأماكن المغلقة.

ولكن على الرغم من هذا التخفيف فمن غير المتوقع أن يتم رفع شروط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة استخدام الناس الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام والمطارات في أي وقت قريب.

ووفقا لرويترز قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على العمال والمسافرين اتباع الشروط الاتحادية لوضع الكمامات في وسائل النقل وفي المطارات ومحطات القطارات. ولا توجد شروط بضرورة تطعيم الناس حتى يستخدموا وسائل النقل.

وقامت إدارة أمن وسائل النقل في 30 أبريل بتمديد شروط وضع كمامات في شبكات النقل الأمريكية حتى 13 سبتمبر لمعالجة تفشي كوفيد-19. وتقول الإدارة إن شركات تشغيل شبكات النقل سجلت رفض ما يقرب من ألفي راكب وضع كمامات منذ بدء سريان هذه الشروط في أول فبراير.

وقالت متحدثة باسم إدارة أمن النقل يوم الخميس: "سنواصل العمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقييم الحاجة إلى هذه التوجيهات."