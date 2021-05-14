«الملكية الفكرية» تتلف 5 ملايين مادة تنتهك الحقوق .. 40 % منها تجارية

تمكنت هيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الإعلام من إتلاف نحو خمسة ملايين مادة مخالفة لأنظمة الملكية الفكرية خلال العام الماضي.استحوذت السلع التجارية المقلدة على نحو 40 في المائة حيث بلغ عددها مليوني سلعة، بينما نحو ثلاثة ملايين مصنف متعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.وبحسب البيانات الرسمية للملكية الفكرية - اطلعت "الاقتصادية" على نسخه منها- فإن الهيئة ضبطت 11620 مادة مخالفة للملكية الفكرية في خمس مدن خلال العام الماضي 2020، فيما أصدرت لجنة النظر في الهيئة نحو 119 قرارا في مخالفات أحكام نظام حماية حقوق المؤلف.يأتي ذلك انطلاقا من المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة وفق تنظيمها. وحذرت الهيئة من الترويج أو الاتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية، مبينة العقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات.وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق العقوبات الرادعة بهذا الشأن، سعيا إلى الإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية، ولا سيما المتعلقة بمجال حقوق المؤلف.ووفقا للهيئة، فإنها تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال بيئة تحترم حقوق الملكية الفكرية وبناء مجتمع يعي أهميتها، وإيجاد بيئة تنافسية استثمارية داخل المملكة من خلال توفير منظومة إنفاذ فعالة للملكية الفكرية واستقبال الشكاوى والبلاغات ودراستها وتحليل الأدلة وتنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية والإلكترونية لضبط المواد المنتهكة وإصدار الأحكام بحقها، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتعزيز الامتثال.