الاقتصاد العالمي والحقبة الرقمية «2 من 3»

يشير تحليلنا إلى أن الدافع الرئيس لحظر استيراد التكنولوجيا - إذا استضافت إحدى الدول موردا تشير الاحتمالات لإمكانية استمراره - هو إعادة توطين أرباح الاحتكار التي كانت ستعود على شركات أجنبية بخلاف ذلك. ولا تسفر مواطن ضعف الأمن الإلكتروني إلا عن زيادة جاذبية حظر الواردات من التكنولوجيا الأجنبية. ومع هذا، فحظر الواردات يمكن أن يوقف التدفقات الداخلة من المعرفة التكنولوجية، وقد لا يرغب فيه سوى بلد لديه ما يكفي من القدرات والمعرفة التكنولوجية المتقدمة. وهذه النتيجة ليست بجديدة تماما. فطالما أشار خبراء الاقتصاد التجاري، إلى أن حظر الواردات قد يعود بالمنفعة على القطاعات الاحتكارية.والنتيجة الجديدة اللافتة لمزيد من الانتباه هي أن حظر الصادرات يمكن أيضا أن يعود بالمنفعة على إحدى الدول في الاقتصاد الرقمي. ويكمن تفسير هذه النتيجة في ديناميكية المنافسة التكنولوجية بين الدول. فالبلد المتحدي يمكنه إزاحة أحد رواد الصناعة بنجاح إذا كان هو المنتج العالمي والاستيلاء على الريع الاحتكاري، نتيجة للانتشار التكنولوجي على المستوى الدولي ووفورات الحجم المحلية. ولإحباط هذه النتيجة والحد من مواطن ضعف الأمن الإلكتروني المصاحبة، يجوز أن يسعى البلد المتزعم لتكنولوجيا معينة إلى حظر صادراته.وفرض الحظر التجاري قد يفضي إلى الانتقام. فحظر الواردات قد يساعد قوة تكنولوجية ما على التميز في الأسواق العالمية رغم أن الطرف المنافس قد يقابل الحظر بالمثل، ما يسفر عن نتائج أسوأ في الدولتين. وفي كثير من الحالات من شأن توقع هذه المعاملة بالمثل أن يشكل رادعا قويا.وعلى عكس حظر الواردات، لا يمكن منع حظر الصادرات عن طريق الانتقام من خلال السياسات التجارية. فرائد التكنولوجيا سيفرضها بصرف النظر عن رد فعل الطرف المتحدي له. وبالتالي، ربما كان نزع فتيلها أصعب في عالم من المنافسة الدولية اللامركزية.وحول رفع شعار التعاون خير علاج، فإن هذه الحكمة تتسم بهذه النتائج التي تعود إلى أشكال الحظر التجاري بالنفع على إحدى الدولتين مقارنة بنتائج التجارة الحرة. لكنها تحول دون حصول دول أخرى على التكنولوجيا الرقمية أو تفضي إلى عدم الكفاءة في تفكيكها إلى مجالات اقتصادية متفرقة. وتتزايد التكاليف عندما يسير الحلفاء على المنوال نفسه. فينبغي حث الدول التي تمسك بزمام القيادة على وضع أطر التعاون في مجالات عدة.وينبغي أن يكون ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية من الأولويات. ففرض الحد الأدنى من المعايير سيصب في مصلحة الجميع، وسيقلل ذلك من المخاوف الناجمة عن سوء الاستخدام أو النقل القسري أو السرقة، ويحد بالتالي من تحفيز زعماء التكنولوجيا على فرض حظر التصدير، ويتيح فترات أطول للانتشار ورفع مستوى الرخاء في العالم. والخطوات نحو تحديد المعايير العالمية ينبغي أن تبدأ بتقوية أواصر التعاون في مجالات محددة. ومن الأمثلة على ذلك المعيار الدولي، التبادل الإلكتروني للبيانات بين المؤسسات المالية التي تسهل المدفوعات.وربما كانت هناك حاجة كذلك إلى قواعد واضحة وشفافة وموحدة تحكم التفاعل بين القطاعين العام والخاص. وينبغي تحري الوضوح في تطويق موارد شراكة الحكومات مع شركات التكنولوجيا السيبرانية المحلية لأغراض الأمن الوطني المزعومة، بما فيها الرقابة... يتبع.