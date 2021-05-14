حتى لا يتحول الخير إلى شر



ليست جديدة عمليات الاحتيال بأشكالها المختلفة على الساحة، وهي تعود حتى إلى ما قبل زمن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتوسع نطاقها في أعقاب وصول معظم الناس إلى هذه الوسائل. وقد عانت الدول وجود كثير من الجهات والمنظمات والأفراد واختصاصهم بجمع الأموال من الناس بغير وجه حق، ولا سيما في المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.

ويركز هؤلاء تحديدا في عملياتهم غير المشروعة على المناسبات الدينية تحديدا، لأنهم يعتقدون أن نسبة المتبرعين الأبرياء ستكون أكبر مما هي عليه في مناسبات أخرى، فنسبة من الناس يحبون أعمال الخير، ويقومون بالفعل بالتبرع دون أن يسألوا أو يستفسروا عن الجهات التي تصل إليها تبرعاتهم.

وهذه مسؤولية يتحملها المتبرع، الذي ينبغي أن يكون واعيا وفطنا ولديه ثقافة كافية وقناعات واضحة بأن يقدم تبرعاته وإسهاماته الخيرية بالوسائل المشروعة المعروفة والمعلنة. والأمر لا يحتاج إلى ثقافة كبيرة، فكل ما على المتبرع وفاعل الخير أن يتجه إلى الجهات المختصة، ويقدم ما يريد أن يقدمه من تبرع. ولهذا السبب جاء تحذير رئاسة أمن الدولة في المملكة للناس، بألا يسهموا - دون قصد - في عمليات الاحتيال هذه.

والتحذير يأتي حرصا من الجهات المختصة في السعودية على سلامة العمل الخيري بكل أشكاله، وأن يتم عبر القنوات الرسمية والشرعية في الوقت نفسه، وبالتالي تنامي مصادر دخل تلك الجهات الخيرية. والجهات التي تقوم بالاحتيال في هذا المجال تستخدم بصورة كبيرة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتتبع أساليب احتيال ملتوية ومختلفة لخداع الناس، وقد نجحت في بعض الأحيان بالفعل في تحصيل تبرعات.

وهذه الجهات ليست معروفة، وتقوم بأعمالها المشينة والسيئة خارج أراضي المملكة، ولا تخضع في الأماكن التي تطلق عملياتها منها للرقابة الحكومية. والجهات المشار إليها تحولت مع الوقت إلى منظمات خطيرة تقوم بنهب أموال الناس بالباطل، ويمكنها أن تتسبب في أضرار مجتمعية مضرة. والمشكلة كبيرة على الصعيد العالمي، وتقوم السلطات المختصة في السعودية بكل ما تستطيع من أجل الحد منها ومحاصرة من يقومون بها.

ومن المخاطر الناجمة عن جمع التبرعات غير الشرعية من جهات مجهولة، أن هذه الأموال تذهب في مسارات خطيرة، بما فيها تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أعمال تضرب المجتمعات في العمق. وفي الأعوام الماضية، تمكنت السلطات في أكثر من بلد من ضبط مجموعات تجمع التبرعات المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت حجج العمل الإنساني، وتبين بعد ذلك أنها تمثل مصدرا أساسيا للمنظمات والعصابات الإرهابية هنا وهناك.

وخطت السعودية خطوات مختلفة للحد من نشاط هذه العصابات على الشبكة الدولية، ورصدت أموالا كبيرة على مدى أعوام للقضاء عليها، ضمن الدور الذي ألزمته لنفسها بمحاربة الإرهاب والجريمة، ليس فقط على أرض المملكة، بل خارجها. ومن هنا يأتي تحذير رئاسة أمن الدولة في الوقت المناسب، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى أي إيضاح أكثر، فإذا أردت أن تقدم التبرعات، فما عليك إلا التوجه إلى الجهات الخيرية الشرعية، وهناك منصات معروفة ومعترف بها من قبل الجهات المختصة في الدولة، وهي كثيرة وتخضع للتنظيم الحكومي بصورة دورية وفق اللوائح والأنظمة الصادرة.

فالجهة المخولة بإيصال تبرعات السعوديين إلى محتاجيها خارج المملكة هي "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، وهذا المركز يتصدر - في الواقع - المشهد العالمي في الأعمال الخيرية وتتسع دائرة خريطته إلى عديد من دول العالم، وتجاوز إلى أبعد الحدود الجغرافية، خصوصا في ظل الدعم الذي لا يتوقف له من جانب القيادة العليا في المملكة، فضلا عن وجود أدوات تطويرية مستمرة له، تأخذ في الحسبان أي تحول في سياق العمل الإنساني والخيري. دون أن ننسى، أن أي تبرع غير مشروع في السعودية، يضع صاحبه في مواجهة المساءلة القانونية من السلطات والجهات المختصة.