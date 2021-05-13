فنزويلا تحتاج 58 مليار دولار لإعادة إنتاج النفط إلى مستويات 1998

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في فنزويلا تحتاج استثمارات بقيمة 58 مليار دولار لإعادة إنتاجها من الخام إلى مستويات 1998 قبل وصول الرئيس السابق هوجو تشافيز إلى السلطة، أو ما يعادل 3.4 مليون برميل يوميا.

وفي الوثيقة المؤرخة في فبراير شباط 2021 وعنوانها "فرص الاستثمار" قال قسم التخطيط والهندسة بشركة بتروليوس دي فنزويلا (بي دي في إس يه) إنه يسعى إلى استثمارات رأسمالية من مستثمرين فنزويليين وشركاء أجانب معظمها لصيانة وتطوير البنية التحتية للإنتاج "في ظل نماذج أعمال جديدة".

والنموذج الرئيسي الجديد للشراكة في الوثيقة هو استخدام اتفاقيات خدمات الإنتاج.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يقوم المتعاقدون بتمويل العمليات بنسبة مئة في المئة في حقول النفط وفي المقابل يحصلون على نسبة من التدفق النقدي الحر للمشروع. وستبقى الحكومة الفنزويلية المالكة لكل الحقول والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأنتج البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 578 ألف برميل يوميا فقط من الخام في مارس آذار، بحسب أرقام قدمتها فنزويلا إلى منظمة أوبك، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف المحدد في الوثيقة لعام 2021 والبالغ 1.28 مليون برميل يوميا.

ويأتي المقترح بينما يسعى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لرأب الروابط مع القطاع الخاص لإجتذاب استثمارات لإعادة بناء الاقتصاد المنهار في البلد العضو بأوبك، في ارتداد عن سيطرة مشددة للدولة في ظل النموذج الاشتراكي الذي انتهجه تشافيز.

وفرضت واشنطن عقوبات على شركة بتروليوس دي فنزويلا في مسعى للإطاحة بمادورو الذي تصفه بأنه دكتاتور. وتتهم الحكومة الاشتراكية في فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على مواردها النفطية.

وتملك فنزويلا بعضا من أضخم احتياطيات النفط في العالم لكن صناعتها النفطية تعمل بطاقة منخفضة كثيرا بعد سنوات من ضعف الاستثمار.