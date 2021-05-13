«بيربري» تخرج من تداعيات الجائحة .. انتعاش المبيعات 32 % في الربع الأول

أعلنت العلامة التجارية البريطانية الفاخرة، "بيربري"، أمس، تسجيلها انتعاشا في مبيعاتها في المتاجر بنسبة 32 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك على الرغم من توقف العمل في كثير من متاجرها بسبب قرارات الإغلاق التي تم فرضها عالميا لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وقالت العلامة التجارية "إن مبيعاتها بالسعر الكامل زادت بنسبة 63 في المائة، خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل عمليات البيع في البر الرئيسي الصيني وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة".يشار إلى أن الصين عادت - إلى حد كبير - إلى وضعها الطبيعي في العام الماضي، بعد أن سيطرت على التفشي الأول لفيروس كورونا، كما أعادت كوريا الجنوبية فتح متاجرها. أما الولايات المتحدة، فلديها قوانين مختلفة مفروضة في أنحاء ولاياتها، ما يعني أنه قد تم السماح لبعض متاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية بأن تظل مفتوحة طوال فترة تفشي الوباء.وقالت "بيربري" في نتائجها التي تخص العام كاملا، "إن هناك انخفاضا بنسبة 12 في المائة في الأرباح الأساسية قبل خصم الضرائب، وصل إلى 366 مليون جنيه استرليني "513 مليون دولار"، خلال العام المنتهي في 27 من آذار (مارس) الماضي".والشركة تعد واحدة من الماركات العريقة، تعود بداياتها إلى القرن الـ19 لما قام توماس بيربري "21 عاما" بافتتاح متجره الخاص الصغير في عام 1880، قدم بيربري علامته التجارية على قماش متين مضاد للماء وكان هذا القماش سابقة في حينها. "بيربري" هو الاسم الأصلي، لكن بعد ذلك تحولت الشركة إلى استخدام اسم "بوربرس"، وهذا كان واضحا على منتجات "بيربري" القديمة، عام 1891 افتتح بيربري متجره الخاص في لندن.وفي بداية القرن الـ20 عام 1901 وضعت "بيربري" شعارها الفارس مع الكلمة اللاتينية "بروميوس" التي معناها "إلى الأمام". واستمر "بيربري" يتدرج في النجاحات إلى عام 1920 العام الذي تكلل فيه النجاح بتصميمه السترة الشهيرة التي تحولت إلى البالطو الشعبي الأكثر شهرة في هذا الوقت. وفي عام 1998 عاد اسم "بيربري" للاستعمال الرسمي بدلا عن "بوربرس"، وما زالت مستمرة إلى اليوم تحت الاسم نفسه، وتسير بمزيد من النجاح والاتساع والانتشار، تقوم "بيربري" بالإنتاج تحت ثلاثة أسماء تجارية أيضا هي من مجموعات الأزياء المعتمدة من قبل العائلة المالكة في بريطانيا.