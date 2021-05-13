الذهب ينتعش مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

انتعش الذهب من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق اليوم الخميس مع تعزز جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1814 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1824.89 دولار للأوقية ، منتعشا من أدنى مستوى منذ السادس من مايو 1808.44 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1824 دولارا، بسحب "رويترز".

وقال جيفري سيكا، مؤسس سركل سكويرد للاستثمارات البديلة، "جميع أرقام التضخم تؤثر تأثيرا إيجابيا على أسعار الذهب، ومن المرجح أن يستمر الزخم."

أظهرت البيانات تقدم عدد أقل من الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بينما زادت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في ابريل .

يأتي ذلك عقب أرقام أظهرت أمس الأربعاء قفزة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة هي الأكبر في نحو 12 عاما الشهر الماضي، مما أجج المخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 2859.13 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن قالت نورنيكل الروسية، أكبر منتج للمعدن في العالم، إنها استأنفت العمليات بالكامل في أحد منجمين شهدا فيضانات هذا العام.

واستقرت الفضة عند 27.03 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1200.31 دولار.

